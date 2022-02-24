Военный эксперт Коротченко назвал реальные успехи России в деле демилитаризации Украины

Москва, 24 февраля. Россия была вынуждена перейти к решительным действиям в сложившихся вокруг Украины обстоятельствах. При этом РФ вовсе не намерена причинять вред простым гражданам или даже военным Незалежной, ведь главная задача — это защита Донбасса. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик подчеркивает, что в текущей ситуации Россия ставит перед собой самые решительные военно-политические цели и задачи и, судя по результатам, успешно их достигает. По его словам, уже в первые часы спецоперации военные РФ смогли обезвредить военных Украины и лишили их возможности сопротивляться.

«В течение первых часов после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, решены важные задачи. Во-первых, Генштаб ВСУ лишен возможностей централизованного управления группировками войск. Выведена из строя вся военная инфраструктура Украины, в частности, аэродромы, которые больше не функционируют. Уничтожены все объекты системы ПВО, стартовые позиции оперативно-тактических ракет, склады с вооружением и боеприпасами. Также уничтожены военные объекты НАТО, которые в течение последних лет создавались на территории Украины», — заявил Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут».

Главред журнала «Национальная оборона» убежден, что именно президент Украины Владимир Зеленский является главным виновником всего происходящего. При этом эксперт предупреждает, что главу государства ждет серьезное наказание, если он попадет в руки российского правосудия.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Череда непрерывных военных провокаций привела к катастрофическим последствиям для нынешнего киевского режима. Ответственность за это несет персонально президент Зеленский. Для России он, очевидно, президентом уже не является, а является просто гражданином Украины Владимиром Зеленским — военным преступником, который в случае, если он попадет в руки российского правосудия, будет отвечать по законодательству РФ за совершенные им военные преступления», — уверен аналитик.

Военный эксперт подчеркивает, что Россия не намерена как-то вредить простым гражданам Украины. Более того, даже военным страны Москва дала шанс просто сложить оружие и вернуться к мирной жизни, чтобы не усугублять ситуацию еще больше.

«Напомню, что высокоточное российское оружие исключает какие-либо погрешности, таким образом уничтожается исключительно военная инфраструктура, военные объекты Украины. Ни по городам, ни по гражданскому населению удары не наносятся. У РФ нет задачи уничтожить украинских военных. Президент Владимир Путин предложил им сложить оружие и отправиться по домам к своим семьям и прекратить братоубийственную войну, которая шла восемь лет на Востоке Украины», — подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее объяснил, почему Россия была вынуждена начать контроперацию в Донбассе. Эксперт уверен, что это было необходимо для того, чтобы защитить от геноцида жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.