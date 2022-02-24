NYT: американская разведка отвела Киеву 96 часов «жизни»

Вашингтон, 24 февраля. Американская разведка прогнозирует, что Киев сможет продержаться еще около 96 часов, после чего столица Украины «падет». Об этом пишет американская газета The New York Times.

С подобными данными соглашается и другое издание Newsweek. Авторы журнала указали, что источник, близкий к украинским властям, подтвердил способность Киева продержаться еще несколько дней.

«После окончания воздушного и артиллерийского обстрела и начала наземной войны, я думаю, что Киев падает всего через несколько дней, — отметил бывший старший офицер разведки США Newsweek на условиях анонимности.

При этом он добавил, что украинские военные способны продержаться еще какое-то время, но и это продлится недолго. Также ранее сообщалось, что Украина потребовала у ЕС срочную гуманитарную помощь.