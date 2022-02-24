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NYT: американская разведка отвела Киеву 96 часов «жизни»

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Армия
NYT: американская разведка отвела Киеву 96 часов «жизни»
Prt Scr youtube.com  /  GoFly

Вашингтон, 24 февраля. Американская разведка прогнозирует, что Киев сможет продержаться еще около 96 часов, после чего столица Украины «падет». Об этом пишет американская газета The New York Times.

С подобными данными соглашается и другое издание Newsweek. Авторы журнала указали, что источник, близкий к украинским властям, подтвердил способность Киева продержаться еще несколько дней.

«После окончания воздушного и артиллерийского обстрела и начала наземной войны, я думаю, что Киев падает всего через несколько дней, — отметил бывший старший офицер разведки США Newsweek на условиях анонимности.

При этом он добавил, что украинские военные способны продержаться еще какое-то время, но и это продлится недолго. Также ранее сообщалось, что Украина потребовала у ЕС срочную гуманитарную помощь.

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