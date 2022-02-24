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ЕС намерена получить от «Газпрома» больше топлива после роста цен из-за санкций США

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Экономика
ЕС намерена получить от «Газпрома» больше топлива после роста цен из-за санкций США
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 24 февраля. Газовые импортеры Европы намерены увеличить отбор энергоресурса из РФ после увеличения стоимости газа из-за санкций США, сообщает «Интерфакс».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что еврозона намерена избавится от зависимости региона от российского газа. Однако действия местных компаний говорят об обратном. Так, «Газпром» подтвердил информацию о транзите 83,9 млн кубометров ресурса через Украину 24 февраля.

Президент США Джо Байден ранее объявил о вводе санкций против газопровода «Северный поток — 2», а также его руководителей. Позже стало известно, что стоимость голубого топлива превысила отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров. Рестрикции в отношении России появились после подписания документа о признании ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал последующую военную спецоперацию вынужденной мерой.

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