Бритни Спирс обвинила своих менеджеров в покушении на убийство

Лос-Анджелес, 24 февраля. Поп-принцесса Бритни Спирс написала в Instagram, что менеджеры компании TriStar Entertainment состояли в сговоре с отцом и хотели ее убить.

Артистка собирается засудить своих бывших сотрудников. Она назвала имена обидчиков — это глава TriStar Entertainment Лу Тейлор и ее помощница Робин Гринхилл. По мнению Спирс, обе женщины желали ей смерти. Вероятно, речь идет о событиях 2019 года, когда исполнительница попала в психиатрическую клинику.

«Я думаю, они пытались меня убить. Я по сей день верю: это именно то, что они пытались сделать, но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню!» — написала она.

Prt Scr instagram.com / @britneyspears

Позднее дива удалила эту публикацию из соцсетей. Напомним, что Джеймс Спирс долгие годы был опекуном звездной дочери и распоряжался ее финансами. В 2020-м артистка обратилась в суд с требованием лишить его статуса опекуна. Позднее родитель согласился на условия дочери, ее новым опекуном стал бухгалтер Джон Забел.

Ранее младшая сестра Джейми Линн выпустила книгу «То, что мне стоило сказать». Бритни была возмущена, что родственница пытается заработать деньги на ее имени.