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Букингемский дворец назвал ложными новости о смерти Елизаветы II

Общество
Букингемский дворец назвал ложными новости о смерти Елизаветы II
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 24 февраля. Букингемский дворец прокомментировал новости, появившиеся в западной прессе, о смерти королевы Елизаветы II. Их назвали недостоверными.

Американское издание Hollywood Unlocked разместило материал, в котором сообщалось о смерти британского монарха. Королева якобы была найдена мертвой накануне свадьбы редактора Vogue Эдварда Эннинфула, где она числилась в списках гостей, приглашенных на мероприятие. Создатель Hollywood Unlocked, бывший участник реалити-шоу Love & Hip Hop Джейсон Ли, позже заявил, что узнал о смерти королевы от одного из гостей свадьбы.

Однако подобную информацию опровергли официальные представили королевы. В Букингемском дворце заявили, что монарх уже на этой неделе планирует вернуться к выполнению некоторых своих обязанностей.

Ранее появилась информация, что Елизавета II вызвала принца Уильяма и Кейт Миддлтон к себе в Виндзор. Монарх предложила герцогам Кембриджским начать выполнять часть ее полномочий.

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