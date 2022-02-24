Житель Мурманска заснял «танцующего» на подоконнике енота

Мурманск, 24 февраля. Мурманчанин поделился в Сети забавным видеороликом, на который был заснят «танцующий» на подоконнике енот.

Енотов все чаще можно встретить в квартирах горожан. Эти животные умиляют многих людей, к тому же забавные зверьки считаются чистюлями. В центре Мурманска прохожие заметили в окне енота, который забрался на подоконник и начал прыгать. Очевидец поделился видео с интернет-редакцией «ТВ-21».

«Как будто он танцевал или мыл окно. Очень забавные зверьки», — пошутил мурманчанин.

Лесопарк «Шерстяник» на территории Невинномысска стал местом для комфортной зимовки енотов. Сотрудники учреждения создали для зверьков просторные вольеры, в которых животные смогут чувствовать себя как дома.