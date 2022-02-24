Байден договорился с лидерами стран G7 о санкциях против России

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Группы семи» (G7) договорились о дальнейших действиях по санкциям против России. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

Встреча G7 прошла 24 февраля на фоне военной операции Москвы в отношении Украины. Лидеры выступили против действий России в Донбассе и заявили о готовности поддержать Киев.

Джо Байден ранее уже заявил, что США введут жесткие санкции против России. С такими же предупреждениями выступили Канада и Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Москва примет зеркальные меры в случае введения ограничительных мер.