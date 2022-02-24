Зеленский обратился к украинцам с предложением «вернуться к миру»

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Киева с предложением вернуться к мирному урегулированию вопроса о независимости территорий ДНР и ЛНР.

«Никому не удастся убедить или заставить украинцев отдать свободу, независимость и суверенитет Украины. Мы подчеркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — заявил Зеленский.

Российская военная операция по обеспечению безопасности Донецкой и Луганской Народных Республик началась сегодня около 6 часов утра по приказу президента РФ Владимира Путина в целях нейтрализация военного потенциала Киева и освобождения республики от радикалов и украинских националистов. К концу дня вооруженные силы России вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры на территории Украины. В их число входят 11 аэродромов, три пункта управления, пункт базирования ВМС, 18 радиолокационных станций, ЗРК С-300 и БУК М-1, также сбиты один боевой вертолет и четыре турецких беспилотника Bayraktar.