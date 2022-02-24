Президент Алжира объявил о готовности поддерживать газом союзные государства

Алжир, 24 февраля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил готовность внести вклад в энергетическую безопасность стран-партнеров путем обеспечения поставок углеводородов.

Об этом сообщил премьер-министр североафриканского государства Айман Абдель Рахман в интервью местному телевидению. По его словам, речь идет в первую очередь об экспорте природного газа.

Стоит отметить, что Алжир отмечает сегодня 51-ю годовщину национализации углеводородов. По этому случаю глава правительства в сопровождении высокопоставленной делегации торжественно открыл в штате Уаргла перерабатывающий центр Upside Nord, принадлежащий компании Sonatrach. Ожидается, что новый завод станет производить около 40 тыс. баррелей нефти и 5 млн кубометров газа в сутки.

Ранее национальная компания Sonatrach объявила о возобновлении своей деятельности в Ливии. Об этом стало известно после встречи ее делегации с представителями Национальной нефтяной корпорации (ННК) в Триполи.