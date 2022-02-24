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Как прошел первый день российской спецоперации в Донбассе

Весь мир
Как прошел первый день российской спецоперации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Первый день российской спецоперации по обеспечению безопасности Донбасса подошел к концу. Сохраняющаяся на протяжении последних восьми лет неблагоприятная для жителей региона обстановка претерпела значительные изменения. 

Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших в Донбассе и на Украине 24 февраля.

Спецоперация РФ на Украине
Федеральное агентство новостей /

Вечером в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Горловка был поврежден газопровод. Об этом сообщили представители ополчения. Однако это событие, возможно, станет одним из последних подобных из-за успеха в действиях сил Луганской и Донецкой Народных Республик. Они сумели перехватить инициативу и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Добиться этого удалось благодаря проведению мобилизации в Донбассе, формированию группировки войск и поддержке ВС РФ.

На фоне этих событий украинский лидер Владимир Зеленский ввел в государстве военное положение и призвал добровольцев встать на защиту страны. В ряде городов уже ввели комендантский час, а Киев официально разорвал дипломатические отношения с Москвой. Впрочем, Россия все равно не исключает дальнейших контактов и переговоров с Украиной.

Генерал-майор Игорь Конашенков
mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, целью ударов стала только военная инфраструктура. В рамках нескольких брифингов пресс-служба военного ведомства отчиталась о проделанной работе: средства ПВО Украины были подавлены, а авиабазы выведены из строя. При этом весь парк закупленных ранее в Турции ударных беспилотников Bayraktar TB2 был уничтожен.

Тем не менее украинская армия, которая частично состоит из полудобровольческих националистических подразделений, возобновила обстрелы с применением реактивных систем «Град», есть жертвы. Однако несмотря на это сейчас штаб объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, сообщают в ДНР. Ополчение прорвало передний край обороны ВСУ и продвигаются по разным направлениям.

Ополчение ДНР
Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Примечательно, что украинские пограничники не препятствовали вхождению российской военной техники на территорию страны. Многие бойцы ВСУ бросают оружие и сдаются, другие покидают позиции и дезертируют. Более десяти человек перешли на сторону ополчения.

Согласно специальному распоряжению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, сдавшие оружие бойцы ВСУ не атакуются. Он велел с уважением относиться к людям, выполнявшим приказы командования и долг перед родиной. Также он обещал, что после подписания бумаг об отказе от участия в боях, все они смогут поехать к семьям.

Все действия ВС РФ, ДНР и ЛНР укладываются в операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Она была запущена по указу российского президента Владимира Путина рано утром 24 февраля 2022 года.

Подробнее о том, как проходила кампания в течение дня можно прочитать в отдельных материалах Международной редакции ФАН: утренняя и вечерняя сводки.

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