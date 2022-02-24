Дети не отдают себе отчет о действиях: как подростки могут стать жертвами манипуляторов на митингах

Психоаналитик, детский психолог Полина Малахова объяснила ФАН нелогичность участия детей в проукраинских митингах. Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной спецоперации на территории Украины с целью защиты народных республик Донбасса.

В свою очередь, предвидя беспокойства общественности по этому поводу, в Следственном комитете предупредили граждан об ответственности за проведение незаконных митингов. Однако, на некоторых россиян предупреждение не подействовало. Люди вышли на улицы отдельных городов страны с целью показать свое недовольство решением главы государства. И что самое интересное, среди митингующих была замечена большая часть несовершеннолетних.

Так, психоаналитик Полина Малахова напомнила, что недаром согласно Конституции РФ, российский гражданин не имеет права голосовать на выборах, не достигнув 18-летия, более того, несовершеннолетние не имеют права участвовать в принципе в общественно-политической жизни страны. Они не являются политически-активной единицей.

«Конечно, подросток не может оценить реально ситуацию. Он не обладает ни образованием для этого, ни жизненным опытом, ни достаточным кругозором. Для того, чтобы выносить хоть сколько-то здравые суждения по той же политике, чтобы элементарно связать поступки и последствия, в полной мере нести ответственность за ряд своих действий все-таки должны до конца сформироваться кора лобной доли и прочее. Да даже взрослые граждане РФ в политике разбираются на уровне обывателей. Те, кто получил образование в этой области, они могут разбираться в ситуации на уровне экспертов», — говорит собеседник ФАН.

sportnov.ru / Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области

Также психоаналитик обращает внимание и на то, каким образом в юных, неокрепших умах возникает желание участвовать в митингах. К подобным нарушениям общественного порядка их могут подталкивать сверстники, которые, к примеру, столкнулись с безразличием родителей или взрослые люди, преследующие недобрые цели.

«Может это родители, которые в принципе не в курсе, где их ребенок. Шастает бог знает где. Но это может быть результатом и деятельности взрослых не очень чистоплотных. Несовершеннолетние не изолированы от взаимодействия тех, кто не является родителями, учителями или родственниками. Есть же специальные организации или просто отдельные больные люди, которые могут просто ради забавы говорить несовершеннолетним совершать какие-то неправомерные действия. Может этими людьми движет психическое расстройство, может какая-то аморальность или что-то еще. Сложно судить, но это явно что-то не нормальное», — заключила психоаналитик Полина Малахова.

Тем временем военная спецоперация России на Украине продолжается. Ранее лауреат Нобелевской премии из США Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий развития военного конфликта между Россией и Украиной, который может окончиться применением ядерного оружия.