Юрист Топорнин назвал печальным включение Захаровой в санкционный список Евросоюза

Москва, 24 февраля. Решение ЕС включить представителя МИД России Марию Захарову в санкционный список стало последним гвоздем в крышку гроба стандартов дипломатии. Об этом рассказал юрист-международник Николай Топорнин.

Речь идет об ограничениях, введенных против почти 400 россиян на фоне обострения ситуации на Украине. Шаг Брюсселя показал, что теперь под санкции могут попасть даже дипломаты.

«Раньше никто не мог позариться на персоналии дипломатов. Они защищались Венской и Консульской конвенциями. Сейчас этого нет. В санкционные списки могут включить кого угодно и это никто не назовет грубейшим нарушением дипломатического права. Это в порядке вещей», — сказал Топорнин в комментарии «ПолитРоссии».

Telegram / Мария Захарова

Собеседник издания также обратил внимание на планы Запада внести в черный список президента РФ Владимира Путина. В этом контексте Топорнин отметил, что современные институты, задача которых заключается в эффективном налаживании международных процессов, не работают.

«Можно возмущаться, но это абсолютно никого волновать не будет… Печальная, но реальная картина», — резюмировал юрист.

Захарова ранее указала на готовность России ответить на санкции Запада. По ее словам, в этом случае Москва будет исходить из собственных интересов.