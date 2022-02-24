«Чего ждать от комика?»: Манукян о призывах Зеленского выходить на незаконные митинги в России

Попытки Зеленского вывести россиян на антиправительственные выступления просто смехотворны. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился политолог Вадим Манукян.

Напомним, сегодня, 24 февраля, утром началась спецоперация ВС РФ по предотвращению агрессии ВСУ в отношении населения ЛНР и ДНР, а также денацификации и демилитаризации самой Украины. В качестве ответной меры президент Украины Владимир Зеленский посредством видеообращения призвал россиян выходить на антиправительственные митинги.

«А что можно было ожидать от Зеленского? Он же комик! Таких же комиков и ищет, чтобы им в уши влить всякую чушь. Да, сегодня ряд местных комиков в России в Instagram отметились, некоторые из них даже завуалированно попытались призывать россиян на несанкционированные акции выходить. Однако всех, кто решил нарушить общественный порядок уже призвали к ответственности. А самые "мирные", которые попытались принести с собой на несанкционированные акции холодное оружие и "коктейли Молотова" уедут далеко и надолго, вместе Зеленским, который рано или поздно предстанет перед справедливым судом за все свои злодеяния», — высказал свою позицию политолог.

Антиправительственную позицию поддержали некоторые блогеры и артисты. Подобный демарш отечественной интеллигенции вызвал резкую критику со стороны патриотично настроенных сил. В частности, с резкой критикой выступил депутат ГД Виталий Милонов.