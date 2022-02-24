Сергей Марков: большая часть подразделений ВСУ сложит оружие и примет участие в мирном процессе



Российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков прогнозирует восстание антифашистских сил в крупных городах Украины.

«Я думаю, что сейчас идет операция по подавлению систем ПВО и ВВС Украины, в результате чего должно быть достигнуто полное господство в воздухе российской армии. После этого подразделениям армии Украины будет предъявлен ультиматум сложить оружие и принять участие в мирном процессе. Думаю, большая часть подразделений ВСУ сложат оружие», — завил Сергей Марков.

По его мнению, сопротивление российским войскам составят только неонацистские формирования, такие как «Азов», а также подразделения ВСУ, контроль над которыми удерживают военные преступники.

«Они понимают, что их ждет пожизненное тюремное заключение, если они окажутся в руках российской армии. Они знают, что против них открыты дела СК РФ и что они будут задержаны. Кто не подчинится требованиям наших военных сложить оружие, те будут уничтожены», — пояснил Сергей Марков.

Эксперт прогнозирует включение в процесс денацификации Украины гражданского населения, которое в ближайшие дни начнет формировать новые органы власти.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«К концу недели начнется восстание антифашистских сил и перехват ими власти в крупнейших городах Украины. После этого будет меняться власть во всех остальных населенных пунктах и начнется формирование новой государственности. В какой форме это будет происходить — пока непонятно, может быть, будет восстановление государственности в формате Новороссии или часть регионов проголосует за вхождение, как Крым, в состав России», — отметил Сергей Марков.

При этом политолог не исключает, что часть территории Западной Украины может быть исключена из процесса денацификации.

«Мое мнение, Запад Украины брать не надо. Нужно приходить туда, где России будут рады, а там, где нам не будут рады, — выделить в отдельную Украину и использовать ее как место, куда должны слиться фашисты и все преступники. Восстанавливать государственность Украины в прежнем территориальном формате, я считаю, не имеет смысла», — заявил Сергей Марков.

По его мнению, лучше дать украинским фашистам возможность скрыться на какой-то территории, чтобы иметь возможность контролировать их действия дипломатическими методами.