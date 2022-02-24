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Лондон объявил о введении санкций против Ростеха

Экономика
Лондон объявил о введении санкций против Ростеха
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Лондон, 24 февраля. Официальный Лондон вводит санкции против госкорпорации «Ростех», сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Помимо этого, британские власти объявили об ограничениях в отношении ОАК, ОСК и ВТБ. Такое решение принято в ответ на силовую поддержку Россией народных республик Донбасса.

Спецоперация российских войск на Украине неожиданно началась утром 24 февраля. Как объяснили в Минобороны, действия военных направлены исключительно на уничтожение объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Москва также подчеркнула, что не собирается оккупировать территории соседней страны.

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