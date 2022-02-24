Россия и Судан обсудили сотрудничество в области разведки и добычи полезных ископаемых

Москва, 24 февраля. Россия и Судан обсудили перспективные направления по сотрудничеству в области разведки и добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского и водного хозяйства, создания систем спутниковой связи и развития инфраструктуры. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РФ.

Переговоры представителей российских деловых кругов с суданской правительственной делегацией во главе с заместителем председателя Суверенного совета республики генерал-лейтенантом Мухаммадом Хамданом Дагло состоялись в столичной штаб-квартире ТПП России.

Встречу открыл президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Он напомнил, что в 2022 году в Хартуме пройдет седьмое заседание Межправительственной Российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Судан — важный партнер России в Северной Африке. Позитивная динамика межсуданского урегулирования создает хорошие предпосылки для продолжения совместной работы. Этому способствует и активный диалог на высоком политическом уровне, а также контакты между деловыми кругами», — сказал он.

Пресс-служба ТПП РФ /

Мухаммад Хамдан Дагло в свою очередь заявил о намерении руководства республики поощрять инвестиции и развитие торговли с РФ.

«Мы нуждаемся в зерне и электричестве и надеемся на поддержку России», — уточнил он.

На встрече также выступили несколько руководителей профильных министерств республики. Министр финансов и экономического развития Джибриль Ибрагим назвал Судан «страной безграничных возможностей». Глава министерства энергетики и нефти Мухаммед Абдалла Махмуд напомнил об огромных запасах нефти и выразил надежду на получение передовых технологий добычи.

«Нас интересует помощь в развитии как традиционных, так и альтернативных источников энергии», — добавил он.

Министр полезных ископаемых Мухаммад Башир Абдалла сказал, что в 14 из 18 штатов страны имеются запасы золота. И разработка этих месторождений — важная задача правительства, которое рассчитывает на поддержку России.

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В пресс-службе ТПП РФ уточнили, что перспективными направлениями взаимодействия между Москвой и Хартумом можно назвать разведку и добычу полезных ископаемых, энергетику, сельское и водное хозяйство, создание систем спутниковой связи и развитие инфраструктуры.

«К работе в Судане проявляют интерес такие компании, как ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть", АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", АО "Стройтрансгаз" и многие другие», — говорится в сообщении.

Ряд российских компаний, прежде всего специализирующихся в области геологии и недропользования, продолжает в целом успешно работать на территории республики. Среди них: АО «Росгеология», ООО «Русдрагмет», «ГПБ Глобал Ресорсиз» (проект «Куш», добыча составляет около 1,5 тонны золота в год).

Наиболее крупные российские экономические проекты в Судане осуществляются при содействии Российско-Суданского делового совета, который работает под эгидой Торгово-промышленной палаты России. Он уделяет особое внимание таким сферам, как генерирующая электроэнергетика, поставки зерна, разведка углеводородных месторождений на территории республики и расширение связей на региональном уровне.

Замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло в составе делегации прибыл в Москву накануне. Он дал интервью корреспондентам ФАН, в ходе которого поддержал решение российского руководства о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, РФ всегда действует в интересах своих граждан и защищает народ.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, политический и военный деятель Франц Клинцевич позже поприветствовал визит хартумской делегации в столицу РФ. По его словам, приезд Мухаммада Дагло укрепит диалог России с Суданом.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей ранее предложил экспертную поддержку и помощь Хартуму в создании антикризисной программы. По его словам, специалисты фонда проделали огромную аналитическую работу по ситуации в республике и готовы поддержать дружественный суданский народ.