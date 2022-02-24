Глава МИД России Лавров провел переговоры с замглавы Суверенного совета Судана Дагло

Москва, 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился сегодня с первым заместителем председателя Суверенного совета Мухаммадом Хамданом Дагло, который находится с официальным визитом в столице.

Во время переговоров чиновники уделили особое внимание развитию внутриполитической ситуации в восточноафриканском государстве.

«С.В.Лавров дал высокую оценку усилиям суданского руководства по стабилизации обстановки в стране. Призвал все суданские политические силы воздерживаться от любых шагов, которые могли бы привести к новой эскалации напряженности», — отмечено на сайте МИД.

Сергей Лавров подчеркнул недопустимость любого внешнего вмешательства во внутренние дела африканской республики. Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства в различных областях.

«В этом контексте отмечена важность активизации деятельности Российско-Суданской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Был подтвержден также настрой Москвы и Хартума на углубление внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках», — говорится в сообщении МИД.

Стороны обменялись мнениями относительно общей ситуации на африканском континенте и вопросов урегулирования происходящих в регионе конфликтов дипломатическим путем и в соответствии с принципами международного права.

Со своей стороны, на странице Сил быстрого реагирования Судана, возглавляемых генералом Мухаммадом Дагло, отмечено, что особое внимание в ходе сегодняшней встречи уделено необходимости расширения базы совместного сотрудничества в политической, дипломатической, экономической и торговой областях.

«В своем выступлении на переговорах вице-президент Суверенного совета выразил благодарность правительству Судана за неизменную поддержку, оказываемую Россией на всех международных форумах, особенно в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций», — отмечено в публикации СБР.

Мухаммад Хамдан Дагло добавил, что настоящий визит подтвердил решимость Судана вывести отношения между двумя странами к более широким горизонтам, а также укрепить существующее сотрудничество и извлечь выгоду из общих возможностей. Он указал, что переговоры с министром иностранных дел России способствовали достижению новых договоренностей, в частности, в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, нефтегазовой и других.

В сообщении СБР говорится, что в ходе встречи Сергей Лавров призвал к устранению многих сложностей, препятствующих притоку российских инвестиций в Судан, указав на готовность отечественных компаний развивать проекты в восточноафриканском государстве.

Мухаммад Хамдан Дагло прибыл в Москву вчера вечером во главе высокопоставленной делегации. Во время своего пребывания в России он планирует провести ряд встреч с официальными лицами РФ.