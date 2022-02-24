«Это крупнейшее поражение НАТО»: российский эксперт о спецоперации на Украине

Украинская история показала, что Североатлантический альянс является слабым военным блоком, от которого в ближайшее время отвернуться все страны Европы. Об этом в беседе с ФАН заявил член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

Утром, 24 февраля, Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Москва окажет военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам в рамках Договоров о дружбе и взаимопомощи. Президент заверил, что в планы России входит демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер также отметил, что она направлена не против народа Украины. Отдельно президент РФ призвал украинских военных не выполнять приказы своих неонацистских командиров, сложить оружие и идти домой.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о результатах спецоперации вооруженных сил России. По его словам, армии Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину.

youtube.com / Минобороны России

Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.

«Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно», — заявил он.

Эксперт Кирилл Коктыш в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение России начать военную спецоперацию. По его словам, под миролюбивые разговоры западные страны восемь лет готовили Украину к конфликту.

«Понятно, почему президент принял такое решение. Ведь под разговоры о угрозе Украина буквально нашпиговывалась НАТОвской военной техникой, превращаясь в плацдарм. Кроме того, нависала угроза над ДНР и ЛНР. В конце концов, Киев последние восемь лет говорил, что он противостоит России, ну вот Россия наконец-то и явилась», —

Prt Scr youtube.com / RT на русском

Также российский эксперт заявил, что Североатлантический альянс является слабым военным блоком, от которого в ближайшее время отвернуться все страны Европы. Именно так он охарактеризовал первый день проведения военной спецоперации России.

«Фантастическая слабость и полная беззащитность НАТОвских вооружений. Это крупнейшее поражение НАТО. Большая часть поставленного вооружения оказалась уничтожена в первые два часа. В этом плане мы видим демонстрацию мощи российского высокоточного оружия. Это, конечно, войдет в стратегия. Соответственно — провал НАТО. В дальнейшем европейцы поставят вопрос: «А стоит ли за НАТО платить?» — подытожил собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не враг украинскому народу.