Интервью Болдуина разозлило мужа погибшей на съемках Галины Хатчинс

Лос-Анджелес, 24 февраля. Откровения голливудского актера Алека Болдуина о трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина» вывели из себя вдовца Мэтта Хатчинса.

Болдуин неоднократно заявлял СМИ, что поддерживает связь с семьей кинооператора. При этом актер снимал с себя ответственность за гибель Хатчинс, выставляя себя жертвой. По мнению вдовца, сама идея об этом звучит абсурдно.

«Глядя на него, я просто злился. Я был так зол, увидев, как он так публично и подробно рассказал о ее смерти, а затем не взял на себя никакой ответственности после того, как только что описал ее убийство», — поделился Хатчинс с каналом Today.

В октябре прошлого года Галина Хатчинс получила смертельное ранение на съемочной площадке. Болдуин держал оружие, когда оно выстрелило, хотя заверял, что не нажимал на курок. Правоохранители по-прежнему расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что вдовец подал иск в суд, ответчиком по делу является Болдуин, а также причастные к созданию фильма компании и продюсеры.