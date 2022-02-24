Захарова заявила о возвращении Зеленского к теме обладания Украиной ядерным оружием

Москва, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать возможность возвращения к теме ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киевский режим уже не первый год прибегает к агрессивным действиям. Он никогда не стремился к миру, а усиленно готовился к боевым действиям, передает RT.

«Киевский режим накачивался и накачивал себя оружием, это были поставки из всех стран мира. Зачем? Если Украина говорила о мире, зачем ей было столько оружия? Восемь лет они боролись с собственными гражданами на юго-востоке Украины», — отметила Захарова.

Она добавила о намерении Киева силовым путем «присоединить» к себе Крым. Дипломат отметила, что эту задачу украинские власти даже прописали в документах.

Мария Захарова ранее заявила, что обсуждение темы ядерного оружия на Украине перевернуло историю. Она считает, что это должно вызвать тревогу у представителей Североатлантического альянса.