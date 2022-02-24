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Эвакуированные жители ЛНР рассказали о происходящем в республике

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 21:50
ФАН-ТВ
Эвакуированные жители ЛНР рассказали о происходящем в республике

С начала эвакуации из Донбасса в Россию прибыли уже около 100 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик. Многие из них размещены в местах временного проживания в Ростове-на-Дону, где развернуто 125 таких пунктов.

«Мы семьей переехали. Ребенок вообще не понимает, у него игрушки, он занимается своими делами, все трогает, везде лезет, на всех смотрит. У него все хорошо, ну, и у меня тоже», — рассказала одна из эвакуированных жительниц ЛНР Ревгата Реснянская.

По словам девушки, решение Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса с радостью поддержали местные жители.

«Люди, которые жили на территориях под контролем Украины, обрадуются, что войдут в состав ЛНР», — уверена Ревгата.

Переселенцы обеспечены кровом, горячим питанием и всем необходимым для жизни. Минас Аветикян приехал из Луганска в Ростов семьей 20 февраля. Мужчина рассказал, что происходило в Донбассе с 2014 года.

«Восемь лет в страхе мы жили. Сколько людей погибло, сколько ополченцев, сколько детей и стариков. Это ужас. Наконец-то пришел конец этому», — отметил мужчина.

Напомним, 18 февраля из-за обострения военной обстановки на Донбассе началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а уже сегодня президент объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.

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