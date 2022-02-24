«За нами правда и справедливость»: что думают жители Крыма о ситуации на Украине

Жители Крыма и Севастополя массово обсуждают в социальных сетях происходящее сейчас на Украине. Многие люди пишут, что руководство соседней страны само виновато, что оно довело ситуацию, когда без проведения специальной военной операции по защите законных требований ДНР и ЛНР ситуацию невозможно решить.

При этом они отмечают, что все восемь лет Россия пробовала с помощью дипломатии помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, однако Киев и его западные партнеры постоянно делали все, чтобы война в регионе продолжалась и гибли мирные люди, передают жители Крыма ФАН.

«Сейчас идет для многих долгожданное принуждение Украину к миру. Восемь долгих лет и власти, и обычные люди просили прекратить войну, обстрелы жителей ЛДНР. Сколько это можно было еще терпеть? Россия и так слишком долго терпела, пыталась все решить с помощью дипломатии, но никто не хотел нас слышать и слушать, поступая так, как нужно было им. Но теперь справедливость восторжествует!» — заявил Владимир М.

Федеральное агентство новостей /

«Как говорится, если драка неизбежна, то бить всегда надо первым, если хочешь выиграть. К сожалению, Украина с помощью накачки оружия со стороны Запада превратилась в слишком опасное государство для России. Мне кажется, для всех мыслящих людей было и так очевидно, что добром это не может закончиться, а ведь предупреждали, просили, но ничего не помогало. Так что работайте, братья, потому что за нами правда и справедливость», — написал Михаил К.

Также жители Крыма выразили надежду на то, что все закончится как можно скорей и с наименьшим количеством жертв, а Украина вернется к мирной жизни без диктаторского правительства, которое появилось после государственного переворота в 2014 году. При этом много и тех, кто в целом выступает против войны в любом ее проявлении.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на хамскую манеру формулировок США по ситуации на Украине.