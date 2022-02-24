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Генерал-майор Макарчук оценил спецоперацию на Донбассе
Политика
Генерал-майор Макарчук оценил спецоперацию на Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майор Михаил Макарчук оценил в разговоре с ФАН решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащий уверен, что решение это правомерно и исторически будет оправдано. Эксперт заявил, что российские войска поражают только военные объекты: у России нет задачи вести войну.

«Конфликт был создан не в Москве, а в Киеве. Решение нашего верховного командования о начале спецоперации своевременно, поддерживается большинством россиян, я в этом уверен. Если бы мы затянули, то мы бы повторили ошибки 1941 года. Мы не могли допустить, чтобы украинская армия уничтожала не только землю, жилища людей, где живет более трех миллионов мирных русских граждан. Решение это правомерно и исторически будет оправдано. Думаю, что граница будет установлена по конституционному праву, которые эти области и республики имели раньше», — утверждает собеседник.

Генерал-майор Макарчук оценил спецоперацию на Донбассе
Федеральное агентство новостей /

По словам Макарчука, он не знает точно, сколько времени понадобится, чтобы довести спецоперацию до конца. Ясно одно, вопрос обеспечения мирного населения безопасности и государственности нельзя решить за один день. Власти абсолютно точно не хотят проливать кровь на земле двух народных республик. Макарчук подчеркивает, что наши генералы, командиры и воинские штабы найдут способ достичь очередной победы в такое сложное время.

Ранее стало известно, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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