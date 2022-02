Американские СМИ перечислили неудачи Байдена, которые привели к кризису на Украине

Вашингтон. 24 февраля. Американские СМИ перечислили неудачи во внутренней и внешней политике президента США Джо Байдена, которые привели в том числе к кризису на Украине. Под угрозой находится и его лидерство, отмечает издание The Wall Street Journal.

Mr. Biden has made clear that he has no plans to send U.S. troops to Ukraine. But he has played a front-and-center role in confronting Russia and bringing together allies for Ukraine’s defense. https://t.co/IB3sOHOrPh

В статье WSJ говорится, что спецоперация России в Донбассе началась в «политически трудное время» для Байдена, когда он имеет дело с застопорившейся внутренней повесткой и падающими рейтингами одобрения. Американский президент дал понять, что не планирует отправлять войска США на Украину. При этом ранее он играл передовую роль в противостоянии России и объединении союзников для защиты Незалежной. Это контрастирует с его подходом к выводу войск из Афганистана в августе, когда союзники жаловались на поспешность его действий. Издание отмечает, что неясно, как позиция Байдена по Украине будет воспринята американской общественностью.

Среди причин низкого рейтинга Байдена и кризиса на Украине также называют его решения относительно газопроводов. В частности, блокировка нефтепровода Keystone XL и «зеленый свет» строительству «Северного потока — 2».

When it comes to both foreign policy and his liberal energy agenda, @joebiden has embarrassed our nation. I can sum up President Biden’s incompetence in these areas with one simple story: a tale of two pipelines.https://t.co/mayger57l1