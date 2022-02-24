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Американские СМИ перечислили неудачи Байдена, которые привели к кризису на Украине

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 20:49
Весь мир
Американские СМИ перечислили неудачи Байдена, которые привели к кризису на Украине
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон. 24 февраля. Американские СМИ перечислили неудачи во внутренней и внешней политике президента США Джо Байдена, которые привели в том числе к кризису на Украине. Под угрозой находится и его лидерство, отмечает издание The Wall Street Journal.

В статье WSJ говорится, что спецоперация России в Донбассе началась в «политически трудное время» для Байдена, когда он имеет дело с застопорившейся внутренней повесткой и падающими рейтингами одобрения. Американский президент дал понять, что не планирует отправлять войска США на Украину. При этом ранее он играл передовую роль в противостоянии России и объединении союзников для защиты Незалежной. Это контрастирует с его подходом к выводу войск из Афганистана в августе, когда союзники жаловались на поспешность его действий. Издание отмечает, что неясно, как позиция Байдена по Украине будет воспринята американской общественностью.

«Также неясно, омрачит ли внешнеполитический кризис перспективы принятия нескольких законопроектов во время двухпартийных переговоров. К ним относятся широкие меры, призванные помочь США конкурировать с Китаем, и усилия по разработке плана по климату, образованию и здравоохранению», — говорится в материале.

Два газопровода

Среди причин низкого рейтинга Байдена и кризиса на Украине также называют его решения относительно газопроводов. В частности, блокировка нефтепровода Keystone XL и «зеленый свет» строительству «Северного потока — 2».

«В мае прошлого года администрация Байдена отменила эти двухпартийные санкции, позволив российскому газопроводу двигаться вперед. При этом они передали рычаги влияния русским и тем самым обрекли Украину», — отмечает республиканка Кристи Ноэм в своей колонке на FOX News.

В тексте говорится, что сейчас Байден изо всех сил пытается вернуть утраченное влияние, но «уже слишком поздно». Его новые санкции вступят в силу после того, как российские войска уже вошли на Украину.

«К сожалению, президент Байден выбрал недальновидный подход, чтобы успокоить свою либеральную базу. Американцы видят результаты. Цены на газ продолжают расти. Мы потеряли способность противостоять российской энергетической политике, потому что мы значительно ослаблены с точки зрения производства энергии», — заключает Ноэм.

Напомним, сегодня утром президент Владимир Путин объявил, что дал приказ о проведении специальной военной операции, необходимой для принуждения Украины к миру и дальнейшей ее демилитаризации. В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре — мирному населению ничего не угрожает. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В Евросоюзе заявили, что в случае необходимости готовы быстро принять дополнительные экономические санкции против РФ. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что мировое сообщество призовет Россию к ответу за ее действия на Украине, а Америка и их союзники будут отвечать «решительным образом». Президент США вновь подчеркнул, что Вашингтону удалось достичь «уникального единства» с НАТО и другими европейскими союзниками.

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