В последнее время ситуация на востоке Украины становится все напряженнее. Боевые действия возобновились, и украинские военные продолжают удерживать территории, входящие в состав Донецкой и Луганской народных республик. Все это не может не напомнить нам о событиях 2014 и 2015 годов, когда в восточной части Украины шли военные действия. Эта ситуация вызывает страх и тревогу за наше будущее и за будущее наших детей, которые в большом количестве пострадали от действий украинских силовиков.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Донбассе в период с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021 год погибли 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек), еще 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

По данным расследования, проведенного членом Общественной палаты Российской Федерации Максимом Григорьевым, результаты которого были опубликованы в книге «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)», причиной смерти в большинстве случаев были травмы, вызванные попаданием снарядов во время артиллерийских обстрелов украинских вооруженных сил. При этом следует отметить, что значительная часть жертв погибла в местах, в которых не предполагалось наличия военных или стратегических объектов, например, в парках или жилых районах.

Грустно осознавать, что в XXI веке люди все еще развязывают войны и ставят жизни ни в чем не повинных людей в опасность. Из вышеприведенных данных видно, что огромное число детей в 2014-2015 годах погибло по вине Украины. Я здесь хочу сказать не только про недопустимость вовлечения гражданских в военный конфликт, но и про недопустимость вовлечения в него детей. У них, в отличие от взрослых, намного меньше шансов защитить себя, так как они еще не обладают достаточным количеством знаний об окружающем мире и опытом.

Федеральное агентство новостей /

Почти 200 детей погибли только из-за того, что оказались не в том месте не в то время. Часть из них были младенцами. А те из детей, кто выжил, наверняка пережили сильное потрясение из-за произошедшего во время военных действий. Вместо того чтобы ходить в школу, гулять с друзьями и постепенно познавать себя и мир вокруг себя, они были вынуждены постоянно прятаться от минометных обстрелов, смотреть на смерть, терять близких и бояться завтрашнего дня.

Интересно, что об этом думают те, кто развязал этот конфликт в 2014 году и нагнетает его сейчас? Волнуют ли их судьбы простых людей? Важно ли для них будущее детей Донбасса и Украины? Интересно ли им, как военные действия повлияли на их жизнь и на их психологическое состояние? Волнует ли вообще кого-то, как эти дети будут адаптироваться во взрослой жизни?

Если честно, мне до сих пор непонятно, зачем украинской стороне было провоцировать военные столкновения тогда, когда уже были предложены и даже согласованы мирные решения ситуации. Складывается впечатление, что этот конфликт продолжается только из-за жажды власти и вероломства некоторых украинских политиков. Как часто бывает в политике: власть имущих не волнует жизнь простых людей и как на них скажутся те или иные решения.

Я считаю, что в вооруженном конфликте 2014-2015 годов больше всех пострадали именно дети Донбасса, так как они никак не могли повлиять на ситуацию и даже не могут самостоятельно защититься или сделать что-либо еще без взрослых. Так что мы, взрослые, должны взять на себя ответственность за жизнь, безопасность и здоровье наших детей и не дать этому конфликту развиться.