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Польша закрыла четыре генконсульства на Украине

Политика
Польша закрыла четыре генконсульства на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Варшава, 24 февраля. Четыре генеральных консульства Польши на Украине временно прекращают работу. Информацию сообщили в министерстве иностранных дел европейской страны.

Решение принято из соображений безопасности. Некоторые диппредставительства продолжат оказывать услуги.

«Мы сохраняем дипломатическое и консульское присутствие в посольстве Республики Польша в Киеве и в генеральном консульстве Республики Польша во Львове», — говорится в сообщении МИД.

Россия 24 февраля эвакуировала дипломатов из Киева. Они предварительно вывезли имущество из страны. На Украине не осталось ни одного дипломатического представителя Москвы.

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