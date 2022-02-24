Польша закрыла четыре генконсульства на Украине

Варшава, 24 февраля. Четыре генеральных консульства Польши на Украине временно прекращают работу. Информацию сообщили в министерстве иностранных дел европейской страны.

Решение принято из соображений безопасности. Некоторые диппредставительства продолжат оказывать услуги.

«Мы сохраняем дипломатическое и консульское присутствие в посольстве Республики Польша в Киеве и в генеральном консульстве Республики Польша во Львове», — говорится в сообщении МИД.

Россия 24 февраля эвакуировала дипломатов из Киева. Они предварительно вывезли имущество из страны. На Украине не осталось ни одного дипломатического представителя Москвы.