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Минобороны РФ сообщило о восстановлении подачи воды в Северо-Крымский канал

Армия
Минобороны РФ сообщило о восстановлении подачи воды в Северо-Крымский канал
real-vin.com

Севастополь, 24 февраля. Российские войска обеспечили себе выход к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, полностью восстановив подачу воды в Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В четверг вечером российские военные обеспечили выход подразделений к Херсону и восстановили подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Напомним, в 2014 году Украина в одностороннем порядке закрыла канал и подачу воды из Днепра к полуострову, чем спровоцировал дефицит. В ответ на это РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения республики.

Ранее СМИ стало известно, что бойцы ВСУ подвергли обстрелу канал водоснабжения «Северский Донец — Донбасс» и оставили без воды несколько тысяч человек.

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