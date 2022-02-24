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Британский премьер Джонсон объявил о санкциях против ВТБ

Экономика
Британский премьер Джонсон объявил о санкциях против ВТБ
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Лондон, 24 февраля. Соединенное Королевство приняло решение о заморозке активов банка «ВТБ».

Великобритания займется заморозкой всех активов ВТБ, имеющихся в государстве. Соответствующее заявление сделал председатель правительства страны Борис Джонсон.

Кроме того, Лондон учредит ограничения на размер сумм, которые жители России имеют право держать на британских банковских счетах. Ранее в стране заявили и о персональных рестрикциях против ряда лиц.

«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», — указывал Джонсон.

Отмечается, что помимо ВТБ, в санкционный перечень также входят Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация.

Великобритания отказывается от отечественных нефти и природного газа, а также закрывает поставки высокотехнологичной продукции в Российскую Федерацию. Это происходит на фоне военной спецоперации РФ на территории Украины.

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