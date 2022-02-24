Правозащитница Монтян раскрыла, как поведет себя Запад в ситуации с Украиной

Киев, 24 февраля. Украина и Запад сами спровоцировали Россию на агрессию. При этом США и ЕС наверняка не станут помогать Киеву, а попытаются договориться напрямую с Россией о дальнейшем развитии событий. Такое мнение высказала украинский юрист, публицист, общественный деятель Татьяна Монтян.

Правозащитница подчеркивает, что признание ЛНР и ДНР, а также миротворческая операция России были неизбежны. При этом во многом именно Запад вынудил РФ пойти на такие шаги.

«Это было неизбежно, я многократно говорила. Вопрос был только в том, когда конкретно это произойдет. После того, как себя вели наши уважаемые западные "партнеры" на Совбезе ООН, что они там говорили, в принципе было понятно, что еще немного, и все начнется», — заявила Монтян в интервью радио «Sputnik на русском».

Общественный деятель отмечает, что в последние годы простые украинцы фактически оставались заложниками политики США и ЕС, а также полностью подконтрольного им руководства Украины. Поэтому теперь у граждан Незалежной наконец-то появился шанс обрести свободу.

«То, что нынешний режим обречен — это очевидно. Не надо путать страну Украину, и украинцев, которые восемь лет жили в колониальном рабстве коллективного Запада и марионеточного кровавого режима "салорейха". Это абсолютно разные вещи. Поэтому я призываю людей, которые пытаются с дуру сопротивляться, не устраивать лишнее и совершенно бесполезное кровопролитие. Это совершенно бесполезно. Вас никто не обязывает защищать марионеточный режим», — говорит юрист.

Федеральное агентство новостей /

Монтян уверена, что Запад в сложившихся обстоятельствах вовсе не собирается спасать президента Владимира Зеленского и его команду. Таким образом главе государства, а также всем его сторонникам остается лишь как можно быстрее покинуть страну, если они не хотят отвечать за свои преступления по всей строгости.

«Разумеется, власти украинские брошены на разрыв — зачем они нужны Западу? Все получилось так же, как в Афганистане, только без запрыгивания на шасси самолетов. Поэтому куда теперь денутся националисты и поклонники майдана даже не знаю. У тех, кто не успеет удрать в Польшу, судьба, конечно, печальная», — отмечает эксперт.

Активистка предполагает, что страны Запада попробуют в очередной раз надавить на Россию с помощью санкций, чтобы вынудить страну пойти на какие-то уступки. Однако, как считает Монтян, запугать РФ какими-либо ограничениями у США и ЕС уже вряд ли получится.

«Запад сдаст "салорейх" и попробует поиграть с Россией на поле санкций. Но еще непонятно, кто пострадает от санкций больше. Хотите вырубить SWIFT? Хорошо, тогда закупайте клетчатые турецкие сумки: будете в них возить россиянам рубли в обмен на энергоносители», — иронизирует юрист, публицист, общественный деятель Татьяна Монтян.

Известный политолог Ростислав Ищенко ранее назвал единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского из сложившейся в стране ситуации.