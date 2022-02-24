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Посол РФ в Оттаве Степанов посетит МИД Канады по приглашению главы ведомства Жоли

Политика
Посол РФ в Оттаве Степанов посетит МИД Канады по приглашению главы ведомства Жоли
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 24 февраля. Глава МИД Канады Мелани Жоли пригласила на встречу посла России Олега Степанова. Об этом сообщил сам российский дипломат.

Посол РФ в Оттаве подчеркнул, что переговоры с министром иностранных дел Канады планируется провести днем четверга, 24 февраля. Встреча пройдет в дипломатическом ведомстве страны.

«Меня лично Жоли приглашает к 12.00 (20.00 мск)», — говорит Степанов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о готовности государства реализовать новый пакет жестких антироссийских ограничений на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР и ведения спецоперации по защите Донбасса.

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