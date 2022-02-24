Посол РФ в Оттаве Степанов посетит МИД Канады по приглашению главы ведомства Жоли

Москва, 24 февраля. Глава МИД Канады Мелани Жоли пригласила на встречу посла России Олега Степанова. Об этом сообщил сам российский дипломат.

Посол РФ в Оттаве подчеркнул, что переговоры с министром иностранных дел Канады планируется провести днем четверга, 24 февраля. Встреча пройдет в дипломатическом ведомстве страны.

«Меня лично Жоли приглашает к 12.00 (20.00 мск)», — говорит Степанов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о готовности государства реализовать новый пакет жестких антироссийских ограничений на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР и ведения спецоперации по защите Донбасса.