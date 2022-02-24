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Московская биржа временно отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках

Экономика
Московская биржа временно отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 24 февраля. Совет Московской биржи принял решение отменить утренние торговые сессии 25 февраля на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении на сайте площадки.

Решение принято для снижения волатильности финансовых инструментов во время торгов. Аукцион открытия начнется в 9:50 по московскому времени, а основная сессия — в 10:00. В это же время стартуют торги на срочном рынке. Утренняя торговая сессия при этом начнется в 7:00.

«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций», — предупредила Московская биржа.

Ранее Московская биржа приостановила торги рублем, акциями и фьючерсами на фоне возросшей волатильности, вызванной обострением ситуации на Украине. Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на украинской территории. Вскоре после этого страны Запада объявили о намерении ввести новые санкции против Москвы.

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