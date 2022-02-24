«Аэрофлот» возобновит авиаперелеты по маршруту Москва — Ставрополь с 25 февраля

Москва, 24 февраля. Компания «Аэрофлот» возобновит авиарейсы по маршруту «Москва — Ставрополь — Москва» с 25 февраля. Об этом сообщили представители компании. Отмечается, что рейсы в этом направлении были отменены в связи с решением Росавиации.

Рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» будут выполняться в соответствии с действующим расписанием, подчеркнули в пресс-службе компании. Пассажиры, чьи бронирования ранее были аннулированы, могут обратиться в авиакомпании с просьбой восстановить их.

Как сообщалось ранее, Росавиация ограничила полеты в южные регионы России. В частности такие меры затронули аэропорты, расположенные в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Ограничения будут действовать до 2 марта.