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Великобритания вводит санкции против «Аэрофлота»

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 20:15
Экономика
Великобритания вводит санкции против «Аэрофлота»
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Лондон, 24 февраля. Власти Великобритании вводят санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот».

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Великобритания запрещает воздушным судам «Аэрофлота» полеты в страну. Власти также ограничат размер вкладов россиян в британских банках и запретят фирмам РФ торговать в долларах и фунтах, сказал Джонсон.

Правительство Швейцарии также заявило о санкциях против трех российских банков и 361 депутата Государственной думы. Ограничения накладывают из-за обстановки на Украине.

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