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В Moody's решили отозвать рейтинги «Промсвязьбанка»

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 20:10
Экономика
В Moody's решили отозвать рейтинги «Промсвязьбанка»
Pr Scr moodys.com

Нью-Йорк, 24 февраля. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service приняло решение об отзыве рейтингов российского «Промсвязьбанка».

Промсвязьбанк лишился рейтингов американского агентства Moody's. Известно, что к моменту отзыва, долгосрочные показатели по депозитам в зарубежной и отечественной валюте кредитной компании располагались у индикатора «Ва2» при «положительном» прогнозе. Краткосрочные рейтинги по депозитам фиксировались у отметки Not Prime.

Представители Moody's объясняют решение причинами «делового характера».

Европейский союз ранее ввел санкции против ВЭБ.РФ, банка «Россия», а также «Промсвязьбанка». Министерство финансов США также учредило рестрикции в отношении ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанка», включая 42 их «дочки». Кроме того, под санкциями оказался футбольный клуб ЦСКА, так как он контролируется ВЭБ с 2019 года.

Сейчас «Промсвязьбанк» является государственной финансовой компанией. Он представляет собой ключевого кредитора оборонно-промышленного комплекса России. Кредитная организация обслуживает до 70% заказов оборонки. Данный банк включен в список системно значимых кредитных компаний РФ.

Европейские и американские санкции против Российской Федерации связываются с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Все новости / Экономика / В Moody's решили отозвать рейтинги «Промсвязьбанка»
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