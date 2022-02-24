Певица Власова стремительно теряет зрение на фоне стресса из-за ссор с дочерью

Москва, 24 февраля. Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталья Власова пожаловалась на ухудшение зрения из-за стресса. Артистка часто ругается с дочерью-подростком Пелагеей, и это сильно ее расстраивает.

После участия в телепроекте «Суперстар» график у Натальи Власовой стал очень плотным. Певица записывает новые песни, снимается в музыкальных программах. Оказалось, что этим не сильно довольна 15-летняя дочь артистки Пелагея. Школьница привыкла к маме, которая большую часть времени проводила с ней.

«У Поли наступил непростой переходный возраст, она стала более чувствительной, вспыльчивой, требует больше внимания. Обычно в этот период дети, наоборот, стараются дистанцироваться от родителей, но мы с ребенком всегда были очень близки», — поделилась Власова со «СтарХитом».

Это привело к конфликтам с Пелагеей. В результате постоянного стресса и сложной семейной обстановки у Власовой резко упало зрение. Офтальмологи диагностировали у артистки признаки синдрома сухого глаза. Врачи прописали звезде капли и антибиотики, но, если ситуация не изменится, ей потребуется операция.

Ранее Власова представила новую песню, которую записала в тандеме с Димой Биланом. Поклонники оставили множество восторженных отзывов о композиции под видеоклипом на YouTube.