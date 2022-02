Бразильские игроки «Динамо» и «Шахтера» застряли на Украине

Бразилиа, 24 февраля. Бразильские игроки футбольных команд «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) записали видеообращение правительству Бразилии с просьбой оказать им помощь в возвращении на Родину. Об этом сообщает агентство Globo.

В видео, распространившемся в социальных сетях, футболисты и члены их семей, собравшиеся в отеле в Киеве, жалуются на нехватку топлива в столице, закрытие границ и прекращение авиасообщения. В связи с этим группа игроков просит бразильские власти любым способом содействовать их возвращению на родину.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2