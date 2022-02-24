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Бразильские игроки «Динамо» и «Шахтера» застряли на Украине

Весь мир
Бразильские игроки «Динамо» и «Шахтера» застряли на Украине
shakhtar.com  /  Пресс-служба ФК «Шахтер»

Бразилиа, 24 февраля. Бразильские игроки футбольных команд «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) записали видеообращение правительству Бразилии с просьбой оказать им помощь в возвращении на Родину. Об этом сообщает агентство Globo.

В видео, распространившемся в социальных сетях, футболисты и члены их семей, собравшиеся в отеле в Киеве, жалуются на нехватку топлива в столице, закрытие границ и прекращение авиасообщения. В связи с этим группа игроков просит бразильские власти любым способом содействовать их возвращению на родину.

«Мы чувствуем себя немного покинутыми, так как правда не знаем, как поступить. Мы призываем вас помочь нам, хотя бы ради детей. Все здесь находящиеся немедленно покинули свои дома и заехали в отель без каких-либо запасов одежды, мы не знанием, что произойдет дальше. Просим вас содействовать разрешению ситуации», — заявила супруга одного из футболистов.

Игрок «Шахтера» Жуниор Мораис предупредил друзей и родных, что ситуация в стране «тяжелая».

Военная операция в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская сторона не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В ответ президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения на Украине», которое предусматривает запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, контроль СМИ, досмотр вещей и жилья граждан, а также другие ущемления прав и свобод украинцев.

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