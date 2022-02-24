Глава МИД Британии Трасс выразила протест послу России из-за военной операции в Донбассе

Лондон, 24 февраля. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выразила протест послу России Андрею Келину. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ в Лондоне.

Трасс предупредила дипломата, что за военной операцией России в отношении Украины последует реакция международного сообщества.

«24 февраля посол Российской Федерации Андрей Келин был приглашен к госсекретарю по иностранным делам Элизабет Трасс. Она заявила самый решительный протест в связи с «неспровоцированной и неоправданной» атакой России на Украину. Подчеркнула, что в отношении Российской Федерации последует соответствующая реакция международного сообщества», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Британии.

Ранее о спецоперации РФ высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал, что Евросоюз введет санкции против Москвы в ближайшее время.