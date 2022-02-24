Банки Германии продолжают принимать карты «Сбера»

Берлин, 24 февраля. Германские кредитные организации не прекратили работать с карточками Сбербанка, пишет РИА Новости.

Карты «Сбера» по-прежнему работают в Германии на фоне украинского конфликта. При этом некоторое время назад в социальных сетях страны начали появляться данные якобы о том, что продукты Сбербанка уже не функционируют на территории ФРГ.

Корреспондент издания обратился в Sparkasse Berlin, где спокойно приняли карточку Сбербанка.

Российский президент Владимир Путин утром, 24 февраля, сообщил, что на Украине начинается военная спецоперация. Глава государства подчеркнул, что обстоятельства сложились таким образом, что «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ солидарна с Украиной, а мировое сообщество никогда «не забудет» развязанные в Донбассе военные действия.