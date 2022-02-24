Как в Турции восприняли спецоперацию России на Украине

Начало Россией специальной военной операции по защите Донбасса стало неожиданностью для руководства Турецкой Республики. В своих заявлениях турецкое правительство и оппозиция выразили поддержку киевским властям, но есть и те, кто считает, что действия Москвы принесут спокойствие и мир региону.

Какой была реакция Турции на события на Украине, о чем говорят официальные лица и как реагируют политики — разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».

Звонок Путину и Зеленскому

После того как стало известно, что Российская Федерация приняла решение о проведении военной операции на Украине, несмотря на то что только вчера днем между лидерами уже состоялся разговор, первым делом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим российским коллегой.

Тем временем МИД Турции выпустил призыв к гражданам, проживающим на Украине, не покидать дома или укрыться в безопасном месте. Анкара также пообещала помочь им покинуть страну.

Утром глава дипломатической миссии Украины Василий Боднар в Турции дал интервью СМИ, в котором сообщил, что передал турецкому МИД требования Киева перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных судов Российской Федерации, а также закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Кроме этого, посол Боднар сообщил, что при посольстве Украины в Анкаре был создан пресс-центр турецких и иностранных СМИ, из которого дипломаты намерены информировать турецкую общественность о последней ситуации на Украине.

Створили при посольстві прес-центр турецьких та іноземних ЗМІ, який працюватиме 24/7. Щогодини інформуємо турецьку громадськість про останню ситуацію в Україні. Надаємо достовірну інформацію та спростовуймо фейки російської пропаганди. #StandWithUkraine pic.twitter.com/zzHdkT5Tol — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 24, 2022

Реакция Эрдогана

После телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным турецкий лидер созвал встречу по безопасности, на которой присутствовали представители силовых ведомств страны. Встреча продлилась полтора часа, после чего Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет военную операцию России.

«Мы отвергаем войну, которую Россия развязала на Украине, и считаем действия Москвы противоречащими международному праву. Действия Москвы бьют по стабильности в регионе», — заявил он.

По мнению турецкого президента, конфликт должен быть решен путем переговоров и в рамках минских договоренностей.

Также стало известно, что Эрдоган провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Анкара поддерживает украинцев в их и борьбе. В свою очередь украинский президент поблагодарил Эрдогана за моральную помощь.

Пикеты в поддержку Украины

Турецкие СМИ также опубликовали информацию об акции протеста в Стамбуле. Небольшая группа граждан Украины собралась в районе Таксим, требуя от Москвы остановить операцию.

Другая группа пришла к дверям консульства Украины в районе Бакыркей с требованием от украинских дипломатов помочь связаться с их семьями и вывезти в Турцию, пишет газета Karar.

Тем временем в другом регионе Турции, в туристической Анталье, русские и украинцы также собрались у консульства Украины, чтобы выразить свою тревогу в связи с операцией России в этой стране.

Глава Ассоциации русской культуры и образования Аланьи Екатерина Гюндюз рассказала агентству «Анадолу», что представители русской общины Антальи выступают за мир между Киевом и Москвой.

Позиция МИД Турции

В полдень министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Известно, что стороны обсудили последние события на Украине. Других подробностей о беседе дипломатов не сообщалось. Однако МИД Турции разместил заявление, в котором выразил официальное отношение к событиям на Украине.

Ведомство повторило тезисы турецкого президента Эрдогана, такие как: «Считаем неприемлемой военную операцию», «Отвергаем ее», «Это грубое нарушение международного права» и «Операция представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира».

«Наша поддержка политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины будет продолжена», — говорится в сообщении турецкого МИД.

Следовать конвенции Монтре

В течение дня по теме Украины также высказались представители других политических фракций Турции.

Лидер основной оппозиционной фракции «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу затронул тему конвенции Монтре, от выполнения пунктов которой Анкару просил отказаться Киев.

По словам Кылычдароглу, Турецкая Республика должна придерживаться конвенции Монтре во что бы то ни стало.

«Это очень важно для безопасности Турции. Нельзя отказываться от применения конвенции, которая регулирует статус проливов Босфор и Дарданеллы, в соответствии с чьим-то предложениями и просьбами. Каждый неверный шаг в этом вопросе может обойтись нашей стране очень дорого», — заявил он, таким образом дав понять Киеву, что подобные требования неприемлемы и не найдут поддержки в лице общественности и политических движений Турции.

По мнению бывшего премьер-министра Турции и главы «Партии будущего» Ахмета Давутоглу, происходящее на Украине является «началом самого рискованного периода с точки зрения безопасности в Европе со времен Второй мировой войны».

Он выразил поддержку властям Украины и потребовал от руководства Анкары создать военный и дипломатический кризисные центры. При этом, как и Кылычдароглу, политик потребовал от Анкары следовать конвенции Монтре.

Бывший президент Турции Абдуллах Гюль также поддержал украинские власти.

«Такое поведение представляет собой скрытую угрозу всем соседям и региону, в том числе и нам», — написал политик на своей странице в соцсетях.

Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) February 24, 2022

По мнению лидера «Хорошей партии» Мерал Акшенер считает, что властям Турции следует не вмешиваться в проблему, чтобы не навредить своему же государству.

«Поскольку правительство мало что может сделать в этой тревожной ситуации, кроме политических призывов в условиях нынешнего военного конфликта, учитывая хрупкость нашей экономики, приоритет должен быть отдан минимизации возможных последствий этого кризиса на нашу страну», — заявила Акшенер.

Операция России на Украине принесет спокойствие региону

Впрочем, не все политики в Турции мыслят одинаково, есть те, кто считает, что спецоперация Москвы на Украине принесет мир и спокойствие в регион. Об этом в интервью российскому агентству РИА Новости заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

По его мнению, решимость Москвы гарантирует безопасность всем в Черное море.

«Путин реалистично констатирует, что Соединенные Штаты не отказались от своих амбиций по расширению НАТО на Восток. Господин Путин знает, что угрозы США нельзя остановить заявлениями. Военная операция России, оружие, используемое Россией — это оружие, которое приносит мир и спокойствие», — заявил Перинчек.

Политик также отметил, что претензии США на мировое господство терпят крах.