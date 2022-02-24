Пушилин: ВСУ оказывают НМ ДНР серьезное сопротивление на некоторых участках фронта

Донецк, 24 февраля. Народная милиция ДНР столкнулась с серьезным сопротивлением на некоторых участках фронта, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины действуют при поддержке бойцов националистических формирований. Пушилин также подчеркнул, что обстановка на линии разграничения остается напряженной. Угрозы для гражданского населения сохраняются.

Ранее сообщалось, что в результате действий украинских силовиков 58 потребителей в ДНРостались без холодного водоснабжения.