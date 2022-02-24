Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 20:35
20:34
Экономика
Джонсон: Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики»
20:34
Политика
Российский генерал заявил о бегстве иностранных инструкторов с Украины
20:32
Общество
Пассажиры отмененных рейсов на юг России могут вернуть деньги или обменять билеты
20:31
Политика
В СБ ООН анонсировали голосование по проекту резолюции по ситуации в Донбассе
20:29
Экономика
Премьер Британии Джонсон объявил о введении санкций против Белоруссии
20:28
Общество
Единовременные выплаты в Ростовской области получили 5266 вынужденных переселенцев Донбасса
20:27
Политика
Свои интересы на Западе: почему российские звезды поддержали киевский режим и агрессию против Донбасса
20:26
Армия
Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ на глубину до 8 километров
20:26
Происшествия
Тестораскаточная машина защемила руку работницы хлебозавода в Рязани
20:25
Экономика
Джонсон потребовал единства среди союзников по вопросу отключения РФ от SWIFT
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Пушилин: ВСУ оказывают НМ ДНР серьезное сопротивление на некоторых участках фронта

Армия
Пушилин: ВСУ оказывают НМ ДНР серьезное сопротивление на некоторых участках фронта
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 февраля. Народная милиция ДНР столкнулась с серьезным сопротивлением на некоторых участках фронта, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины действуют при поддержке бойцов националистических формирований. Пушилин также подчеркнул, что обстановка на линии разграничения остается напряженной. Угрозы для гражданского населения сохраняются.

Ранее сообщалось, что в результате действий украинских силовиков 58 потребителей в ДНРостались без холодного водоснабжения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Пушилин: ВСУ оказывают НМ ДНР серьезное сопротивление на некоторых участках фронта
пушилин днр всу
Комментировать