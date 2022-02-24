Политолог Рафаэль Ордуханян призвал усилить информационную поддержку действий ВС РФ на Украине



Политолог-американист Рафаэль Ордуханян видит ближайшие цели российской миротворческой операции в освобождении от националистов территорий Новороссии.

По мнению политолога, операция ВС РФ по денацификации Украины будет включать в себя несколько этапов.

«Сначала это произойдет в Донецкой и Луганской областях, потом действия распространятся на соседние регионы — Херсон, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог, вплоть до Одессы. Это сфера наших интересов, постепенное выдавливание нацистов оттуда. Работа с местным населением будет первоочередной задачей. Народ Украины готов к тому, чтобы выбросить националистов со своей земли», — заявил Рафаэль Ордуханян.

В этом плане он даже поприветствовал действия президента Украины Владимира Зеленского, который объявил о раздаче оружия гражданскому населению.

«Украинский народ быстрее свергнет этих националистов», — пояснил политолог.

Он отметил, что действия президента Украины только повышают его меру ответственности за совершаемые преступления.

«Зеленский и его руководство — это военные преступники, которые таковыми стали, когда еще на заре его президентства они атаковали Донбасс, начали убивать детей, женщин, стариков. Вопрос о его преступлениях уже решенный», — заявил Рафаэль Ордуханян.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Информационную войну мы пока проигрываем, это наше больное место. Англосаксы полностью владеют информационным пространством, они повсеместно распространяют откровенную ложь. Они уже договорились до того, что мы, оказывается, «депортируем» гражданское население из Донецка и Луганска чуть ли не в Сибирь. Russia Today не может в одиночку сражаться, нам нужно создать свои информресурсы на всех европейских языках, которые бы уже в явочном порядке проводили нужную нам информационную политику по всему миру», — отметил Рафаэль Ордуханян.

По мнению политолога, России необходимо усилить информационную поддержку действий ВС РФ на Украине, чтобы противостоять потоку лжи и дезинформации, которые будут распространять пропагандисты и их партнеры на Западе.

Эксперт исключает открытое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

«НАТО политически не готова сейчас к войне. Это альянс прошлого, все это единство — оно гроша ломаного не стоит. Даже в этой ситуации мнения внутри НАТО кардинально различаются, подавляющее большинство членов НАТО категорически против военного участия в этом деле», — пояснил политолог.

По его мнению, США и их европейские партнеры сейчас увеличат санкционное давление на Россию, которое в итоге обернется против них.