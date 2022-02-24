Евролига сообщила о переносе ближайших матчей российских клубов

Москва, 24 февраля. Руководство Евролиги приняло решение перенести ближайшие игры с участием российских баскетбольных клубов.

Пресс-служба баскетбольной Евролиги сообщила на официальном сайте об отмене матчей 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских клубов. На неопределенный срок были перенесены игры петербургского «Зенита», московского ЦСКА и казанского «Уникса». Новые даты матчей российских клубов в Евролиге объявят позже.

Ранее каталонская «Барселона» отказалась лететь в Санкт-Петербург на игру против «Зенита». Матч регулярного чемпионата Евролиги должен был состояться на «СИБУР Арене» 25 февраля.