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Евролига сообщила о переносе ближайших матчей российских клубов

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:54
Спорт
Евролига сообщила о переносе ближайших матчей российских клубов
ТАСС  /  SERGEI ILNITSKY

Москва, 24 февраля. Руководство Евролиги приняло решение перенести ближайшие игры с участием российских баскетбольных клубов.

Пресс-служба баскетбольной Евролиги сообщила на официальном сайте об отмене матчей 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских клубов. На неопределенный срок были перенесены игры петербургского «Зенита», московского ЦСКА и казанского «Уникса». Новые даты матчей российских клубов в Евролиге объявят позже.

Ранее каталонская «Барселона» отказалась лететь в Санкт-Петербург на игру против «Зенита». Матч регулярного чемпионата Евролиги должен был состояться на «СИБУР Арене» 25 февраля.

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