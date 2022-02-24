Франц Клинцевич: Украина должна излечиться от националистического угара

Политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич обратился к гражданам Украины с советом не идти на поводу у националистов, пытающихся развязать братоубийственную войну между русскими и украинцами. Напомним, в своем обращении президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и не служить хунте, незаконно захватившей власть на Украине.

Свое видение того, как развивается специальная операция по защите народа Донбасса, Франц Клинцевич изложил в авторской колонке для ФАН.

Украина должна излечиться от националистического угара. Колонка Франца Клинцевича

Мы, руководители союза воинов-афганцев, сегодня провели несколько часов в Министерстве обороны России, куда ходили по поручению ведущих ветеранских организаций, чтобы подробнее узнать о происходящем. Мы встретились с несколькими заместителями министра обороны, и нас обо всем проинформировали. На очередном брифинге Минобороны России последние подробности ситуации вокруг Украины узнают и журналисты, и все, кто интересуется этим вопросом.

Естественно, беседуя с нашими военными, мы опирались на заявление президента России о необходимости начать спецоперацию для защиты народа Донбасса. Это действительно уникальная операция, не только по защите мирных жителей ДНР и ЛНР, но и по принуждению Украины к миру. И эта операция, как мы знаем, проходит очень успешно.

В связи с этим в Минобороны обратились к нам с просьбой помочь поставить заслон потокам фейковой информации, которую обильно распространяют в соцсетях, в основном с территории Украины. Сразу скажу, не верьте украинской милитаристской националистической пропаганде. Украинские военнослужащие в большинстве своем все понимают, поэтому, как правило, не оказывают сопротивление и покидают места дислокации.

Федеральное агентство новостей /

Напомню, наш президент особо подчеркнул, что те, кто добровольно сложит оружие, могут спокойно вернуться домой к своим семьям и жить мирной жизнью. Никто их не будет преследовать. Также обращаю внимание, что все точечные удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре, подготовленной силами НАТО и представляющей прямую опасность для России.

Особую тревогу сегодня вызывает факт, что значительная часть населения Украины запугана националистами. Особенно печально, что нынешний президент Украины, взращенный Западом, сам поддался нацисткой идеологии и, кажется, потерял связь с реальностью. Напомню, в Киеве, в нарушение всех международных норм и обязательств, всерьез заговорили о возможности отказаться от безъядерного статуса Украины. Это стало окончательной точкой невозврата для киевского режима, но на Западе предпочли ничего не заметить. Украина должна излечиться от националистического угара, только тогда там наступит отрезвление.

Я уже обратился к украинским военным и ветеранам локальных войн, в том числе боевых действий в Афганистане: я настоятельно советовал им оставаться дома и спокойно жить, не подвергая опасности ни себя, ни своих близких.

А что касается угроз Запада «разорить» Россию санкциями, «поставить нас на место», из этого ничего не выйдет. Санкций мы не боимся, а поставить нас на место никому не удастся. А если будут зарываться, мы их самих поставим на место.