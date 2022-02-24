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Украинская нацвалюта дешевеет к доллару на фоне волатильности

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:51
Экономика
Украинская нацвалюта дешевеет к доллару на фоне волатильности
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Киев, 24 февраля. Гривна подешевела к доллару на фоне обострения ситуации на Украине, такой паники на рынке не было с начала пандемии, следует из данных Нацбанка страны. 

Курс гривны начал снижаться 23 февраля после сообщений о введении чрезвычайного положения на территории Украины и продолжил падение после объявления президентом России Владимиром Путиным о проведении спецоперации. После утренних торгов гривна составила 29,25 доллара.

Это второе большое падение украинской валюты после кризиса в первый год пандемии. Инвесторы спешно продают гривну из-за ситуации в Донбассе. По прогнозам аналитиков, падение было бы гораздо значительнее, если бы НБУ прекратил интервенции — за минувшую неделю Украина потратила из резервов 500 млн долларов.

В январе Украина лишилась свыше 5% золотовалютных запасов, сообщал Национальный банк Украины. Международные резервы сократились сразу на 5,3%. К 1 февраля золотовалютные резервы достигли 29,287 млрд долларов.

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украина Киев НБУ донбасс нацбанк курс гривны
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