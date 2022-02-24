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Стреляют уже по отработанным точкам: ФАН публикует последствия обстрела в Горловке
Общество
Стреляют уже по отработанным точкам: ФАН публикует последствия обстрела в Горловке
Новостное агентство «Харьков»  /  Георгий Медведев

Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Специальный корреспондент ФАН прибыл на место событий и заснял последствия обстрелов.

Снаряд вооруженных формирований Украины приземлился прямо в двухэтажный жилой дом: в строение было повреждено остекление. По сообщению главы администрации города Ивана Приходько, именно здесь пострадали четыре человека. Местные жители отмечают, что радикалы стреляют уже по отработанным точкам. На месте, где растут деревья раньше находился дом, однако в результате попадания в 2014 году, строение сгорело. 

Ранее стало известно, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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