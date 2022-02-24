Захарова: США не хотят вести переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Москва, 24 февраля. Россия сделала все для реализации переговоров по безопасности с США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат сообщила об отказе Соединенных Штатов от переговоров по безопасности. Американские власти не хотят налаживать эти контакты с Россией.

«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Запад серьезно отнестись к требованиям Москвы по безопасности. Об этом он заявил на переговорах с лидером Франции Эммануэлем Макроном.