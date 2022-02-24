Жители Киева укрылись на станции метрополитена на время воздушной тревоги

Киевляне спустились в метро на время воздушной тревоги, они сидят на полу в холле на станции «Шулявская». У некоторых при себе чемоданы с вещами.

На официальном сайте киевского метрополитена было опубликовано объявление о переходе работы метро на бесплатный для пассажиров режим. Все станции метрополитена продолжают работать в прежнем графике, а четыре из них будут переоборудованы в бомбоубежища.

Станции «Житомирская», «Святошин», «Нивки» и «Берестейскую» можно использовать как укрытие в случае воздушной тревоги, поезда будут проезжать их без остановки. Все остальные станции метро также доступны в качестве укрытия.

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.