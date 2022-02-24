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Путин удивлен, что за рубежом ни на миллиметр не сдвинули позиции по евробезопасности

Общество
Путин удивлен, что за рубежом ни на миллиметр не сдвинули позиции по евробезопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 февраля. Глава российского государства Владимир Путин признался, что удивлен, почему за рубежом ни на миллиметр не сдвинули свои позиции в переговорах с РФ по евробезопасности.

Такое заявление он сделал на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. Путин отметил, что мероприятие проходит в нестандартных условиях, хоть оно планировалось заранее.

Ранее Владимир Путин прокомментировал военную операцию на Донбассе. Украинские власти не оставили Москве другого выбора, подчеркнул глава РФ.

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