Путин удивлен, что за рубежом ни на миллиметр не сдвинули позиции по евробезопасности

Москва, 24 февраля. Глава российского государства Владимир Путин признался, что удивлен, почему за рубежом ни на миллиметр не сдвинули свои позиции в переговорах с РФ по евробезопасности.

Такое заявление он сделал на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. Путин отметил, что мероприятие проходит в нестандартных условиях, хоть оно планировалось заранее.

Ранее Владимир Путин прокомментировал военную операцию на Донбассе. Украинские власти не оставили Москве другого выбора, подчеркнул глава РФ.