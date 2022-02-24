Путин заявил, что Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике

Москва, 24 февраля. Российская Федерация остается частью глобальной экономики и не планирует наносить ущерб этой системе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом.

Глава государства проводит встречу с руководителями и владельцами крупных российских компаний. В частности, он намерен обсудить с предпринимателями различные вопросы в рамках подготовки Послания Федеральному собранию.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Это вызвало реакцию Запада в виде угроз новыми санкциями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о готовности России ответить на санкции Запада. РФ будет исходить из собственных интересов, указала она.