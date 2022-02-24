Парламент Литвы ввел на территории республики режим чрезвычайного положения

Вильнюс, 24 февраля. Парламент Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли в ходе внеочередной сессии законодательного собрания.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что режим вводится на территории республики из-за эскалации ситуации на Украине.

«Чрезвычайное положение вводится в cвязи с действиями Российской Федерации, которые угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, являющейся частью внешних границ ЕС», — пишут в официальном документе.

Подобным шагом литовский парламент утвердил соответствующий декрет главы республики. В правительстве Молдавии также сообщили о намерении реализовать на территории государства аналогичную инициативу.